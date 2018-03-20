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«Скорость — это важно»: в РФ могут разрешить разгоняться до 110 км/час
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«Скорость — это важно»: в РФ могут разрешить разгоняться до 110 км/час 

ИД «Собеседник» 4 часа назад
В комитете Госдумы по транспорту и строительству предложили увеличить максимальную скорость на автодорогах до 110 км/час. «Мы должны подготовить специалистов, которые бы с нами вместе подумали, как сделать так, чтобы максимальная скорость на дорогах была не 90 км/ч, а 100-110 км/ч, думаю, пора уже её нам поставить. Мы вместе с МВД должны над этим подумать, потому что скорость — это важно», — сказал глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичёв на научно-практической конференции «Федеральное дорожное агентство: итоги 2017 года, задачи и перспективы на 2018-2019 годы». Сейчас мотоциклам, легковушкам и грузовикам с массой не более 3,5 тонны можно разгоняться на автомагистралях до 110 км/час, а на остальных дорогах — только до 90 км/час. Евгений Москвичёв также высказался за то, чтобы для бизнесменов упростили процедуру согласования строительства стоянок, кемпингов и баз отдыха вдоль дорог. «Это нужно пользователям», — цитирует его «Интерфакс». По словам Москвичёва, в 2019 году Минтранс может заложить в два раза больше средств на проект «Безопасные и качественные дороги», чтобы на российских дорогах было освещение, пешеходные дорожки, переходы и «все остальное».
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