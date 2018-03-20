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Снег и усиление ветра ожидают в Иркутской области 21 марта
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Снег и усиление ветра ожидают в Иркутской области 21 марта 

АиФ Иркутск 4 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
Усиление ветра, метели, налипание мокрого снега прогнозируют синоптики в Иркутской области 21 марта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ночью и утром 21 марта местами по области ожидается усиление северо-западного ветра до 17-22 метров в секунду, днём — юго-западного ветра до 13-18 метров в секунду.
«В связи с этим, увеличиваются риски возникновения дорожно-транспортных происшествий и случаи травматизма среди населения. Сотрудники МЧС призывают пешеходов и автолюбителей соблюдать правила безопасности», — говорится в сообщении спасателей.
Кроме того, метеорологи предупреждают о высокой лавинной опасности: в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин. Туристов просят не выходить в горы в снегопад. В любую погоду не следует переходить лощины со склонами более 30 градусов, а переходить лощины с крутизной склонов более 20 градусов можно лишь через 2 — 3 дня после снегопада.
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