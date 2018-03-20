В Свердловском районе ночью сгорела хозпостройка

Возгорание в деревне Куракино Свердловского района произошло сегодня, 20 марта, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области

Сообщение о пожаре на улице Почтовой поступило в дежурную часть ПСЧ-32 в 04.34. С огнём боролись силы и средства Свердловского местного пожарно-спасательного гарнизона.

Хозпостройка была потушена, пострадавших нет, уточнили в пресс-службе регионального МЧС. Причины возгорания и материальный ущерб выясняют специалисты.