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В Свердловском районе ночью сгорела хозпостройка
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Над Су-57 нависла угроза
Над Су-57 нависла угроза

В Свердловском районе ночью сгорела хозпостройка 

РИА 57 5 часов назад
Фото: РИА 57
Возгорание в деревне Куракино Свердловского района произошло сегодня, 20 марта, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.
Сообщение о пожаре на улице Почтовой поступило в дежурную часть ПСЧ-32 в 04.34. С огнём боролись силы и средства Свердловского местного пожарно-спасательного гарнизона.
Хозпостройка была потушена, пострадавших нет, уточнили в пресс-службе регионального МЧС. Причины возгорания и материальный ущерб выясняют специалисты.
Сообщение В Свердловском районе ночью сгорела хозпостройка появились сначала на РИА 57.
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