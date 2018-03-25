Дорожные работы ограничат движение на трех федеральных трассах Ленобласти

На федеральных трассах Ленинградской области 25 марта ведутся дорожные работы, связанные с ремонтом проезжей части. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

— км 52-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реконструкция автодороги.

— км 27-28 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт— Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 149 -154 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реверсивное движение, реконструкция автодороги;

— км 0-25 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций покрытия.