Ещё
Разведывательный самолет ВВС США вылетел к российским границам в Баренцевом море
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Разведывательный самолет ВВС США вылетел к российским границам в Баренцевом море 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Американский разведывательный самолет RC‐135W 20 марта вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании к российским границам в районе Баренцева моря. Лайнер отследили западные авиационные ресурсы. Об этом сообщил «Интерфакс».
Судя по данным мониторинга, разведчик летит в северном направлении вдоль побережья Норвегии. Известно, что военный самолет после вылета с базы был дозаправлен в небе над Северным морем для обеспечения длительности полета.
Воздушное судно с бортовым номером 62–4134 и позывным HERTZ64 способно вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника. Скорее всего полет
RC-135W
в районе Баренцева моря продлится несколько часов.
19 марта семь самолетов США, других стран НАТО и Швеции совершали разведывательные у российских рубежей в регионе Балтики. В этот день стратегический разведывательный самолет ВВС США  RC-135W
с бортовым номером 62–4134 был замечен вдоль сухопутной границы Калининградской области, при этом находясь в воздушном пространстве Польши. Самолеты в некоторых местах пролетали в 30 километрах от российской границы.
360tv.ru: последние новости
Взрыв газа произошел в жилом доме в Мурманске, обрушены три этажа Экстренное предупреждение объявлено МЧС в столичном регионе из‐за аномальных холодов Эксплуатацию самолетов Ан‐148 предписали приостановить после авиакатастрофы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол РФ вызван в МИД Чехии105
У Скрипалей нет шансов. Шокирующее признание разработчика «Новичка»45
Трамп все-таки позвонил Путину68
Над Су-57 нависла угроза41
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора224
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение