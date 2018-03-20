Разведывательный самолет ВВС США вылетел к российским границам в Баренцевом море 

Американский разведывательный самолет RC‐135W 20 марта вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании к российским границам в районе Баренцева моря. Лайнер отследили западные авиационные ресурсы. Об этом сообщил «Интерфакс».
Судя по данным мониторинга, разведчик летит в северном направлении вдоль побережья Норвегии. Известно, что военный самолет после вылета с базы был дозаправлен в небе над Северным морем для обеспечения длительности полета.
Воздушное судно с бортовым номером 62–4134 и позывным HERTZ64 способно вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника. Скорее всего полет
RC-135W
в районе Баренцева моря продлится несколько часов.
19 марта семь самолетов США, других стран НАТО и Швеции совершали разведывательные у российских рубежей в регионе Балтики. В этот день стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W
с бортовым номером 62–4134 был замечен вдоль сухопутной границы Калининградской области, при этом находясь в воздушном пространстве Польши. Самолеты в некоторых местах пролетали в 30 километрах от российской границы.