Разведывательный самолет ВВС США вылетел к российским границам в Баренцевом море

Американский разведывательный самолет RC‐135W 20 марта вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании к российским границам в районе Баренцева моря. Лайнер отследили западные авиационные ресурсы. Об этом сообщил «Интерфакс».

Судя по данным мониторинга, разведчик летит в северном направлении вдоль побережья Норвегии . Известно, что военный самолет после вылета с базы был дозаправлен в небе над Северным морем для обеспечения длительности полета.

Воздушное судно с бортовым номером 62–4134 и позывным HERTZ64 способно вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника. Скорее всего полет

RC-135W

в районе Баренцева моря продлится несколько часов.

19 марта семь самолетов США , других стран НАТО Швеции совершали разведывательные у российских рубежей в регионе Балтики. В этот день стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W