Пенсионер погиб на пожаре в Павловском районе 

Возгорание произошло накануне в деревянном доме. По мнению СК, причина трагедии — неисправная электропроводка, очаг возгорания нахдился возле щитка.
По результатам проверки будт принято процессуальное решение.
Как ранее сообщал «ФедералПресс», в Семенове следователи выясняют обстоятельства пожара, во время которого погибли два человека. Инцидент произошел вечером, 5 декабря, в деревянном доме на улице Коммунистов. К хозяину зашел его знакомый, которым они начали распивать спиртные напитки. Предполагается, что один из мужчин закурил, непотушенная сигарета могла спровоцировать пожар.