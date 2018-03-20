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Пенсионер погиб на пожаре в Павловском районе
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Пенсионер погиб на пожаре в Павловском районе 

РИА «ФедералПресс» 7 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Возгорание произошло накануне в деревянном доме. По мнению СК, причина трагедии — неисправная электропроводка, очаг возгорания нахдился возле щитка.
По результатам проверки будт принято процессуальное решение.
Как ранее сообщал «ФедералПресс», в Семенове следователи выясняют обстоятельства пожара, во время которого погибли два человека. Инцидент произошел вечером, 5 декабря, в деревянном доме на улице Коммунистов. К хозяину зашел его знакомый, которым они начали распивать спиртные напитки. Предполагается, что один из мужчин закурил, непотушенная сигарета могла спровоцировать пожар.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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