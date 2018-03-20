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Камеры на дорогах: в ГИБДД предупредили водителей
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Камеры на дорогах: в ГИБДД предупредили водителей 

РИА 57 8 часов назад
Фото: РИА 57
Госавтоинспекция Орловской области обнародовала расстановку приборов фотофиксации «Крис» на автодорогах региона сегодня, 20 марта.
По информации пресс-службы ведомства, камеры стоят на следующих участках автотрасс:
— 312, 345, 346, 350, 372, 374, 430 км автодороги М-2 «Крым»;
— 44, 113 км автодороги Орел-Тамбов;
— 8, 23, 31 км автодороги Орел-Брянск;
— 3 км подъезда к Орлу от автодороги М-2 «Крым»;
— 4 км Южного подъезда к Мценску;
— 12 км автодороги Орел-Знаменское;
— улица Раздольная, Паровозная и Наугорское шоссе Орла.
В ГИБДД по Орловской области напомнили водителям о необходимости соблюдения скоростного режима.
Сообщение Камеры на дорогах: в ГИБДД предупредили водителей появились сначала на РИА 57.
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