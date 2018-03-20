В Волгограде эвакуировали 15 жильцов девятиэтажки из-за пожара

Спасатели эвакуировали 15 человек из девятиэтажного жома в Дзержинском районе Волгограда в результате пожара вечером 19 марта.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, диспетчер пожарно-спасательной службы получил сообщение о возгорании на улице Симонова в 20:09. В одной из квартир загорелись домашние вещи на площади 12 квадратных метров. Расчетам 15-й пожарно-спасательной части удалось потушить огонь 20:25. В результате возгорания никто не пострадал.

Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки.