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В Волгограде эвакуировали 15 жильцов девятиэтажки из-за пожара
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В Волгограде эвакуировали 15 жильцов девятиэтажки из-за пожара 

АиФ Волгоград 8 часов назад
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Спасатели эвакуировали 15 человек из девятиэтажного жома в Дзержинском районе Волгограда в результате пожара вечером 19 марта.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, диспетчер пожарно-спасательной службы получил сообщение о возгорании на улице Симонова в 20:09. В одной из квартир загорелись домашние вещи на площади 12 квадратных метров. Расчетам 15-й пожарно-спасательной части удалось потушить огонь 20:25. В результате возгорания никто не пострадал.
Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки.
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