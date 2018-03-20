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В Татарстане при столкновении микроавтобуса с «Газелью» погибли два человека
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В Татарстане при столкновении микроавтобуса с «Газелью» погибли два человека 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Елабужском районе Татарстана произошло столкновение микроавтобуса Ford и автомобиля «Газель», в результате которого пострадали пять человек и погибли двое. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.
"В 5.36 мск 20 марта поступило сообщение о том, что на 1016-м километре автодороги М-7 «Москва-Уфа» на выезде с парковки кафе произошло столкновение двух автомобилей. В результате два человека погибли и пятеро пострадали", — рассказал источник в ведомстве.
Отмечается, что автобус перевозил пассажиров из Уфы в Казань. В настоящее время на месте происшествия работают аварийно-спасательные службы.
Ранее в Казани пассажирский автобус врезался в столб, в результате ДТП 15 человек обратились за медицинской помощь.
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