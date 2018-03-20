Японский суд отклонил требование отменить перезапуск АЭС «Гэнкай»

Японии суд отклонил требование жителей пяти префектур об отмене перезапуска АЭС «Гэнкай». Об этом сообщает газета «Асахи симбун».

Напомним, что атомная станция расположена на острове Кюсю. Оператором объекта является компания Kyushu Electric Power. Японцы указывали на необходимость запрета перезапуска двух реакторов АЭС в связи с близостью станции к вулкану Асо, который находится примерно в 130 километрах от нее. Извержение вулкана, опасаются активисты, может привести к аварии на АЭС. Однако в судебной инстанции посчитали, что представители Kyushu Electric Power в состоянии выполнить необходимые требования безопасности и не допустить трагедии.

Перезапуск третьего реактора АЭС «Гэнкай» намечен уже на 23 марта. Старт работы четвертого реактора ожидается в мае.

Издание отмечает, что в декабре прошлого года суд города Хиросима наложил запрет на перезапуск третьего реактора расположенной на острове Сикоку АЭС «Иката». Требование истцов также основывалось на возможных рисках в связи с близостью атомной станции к вулкану Асо.