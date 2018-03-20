Четыре человека погибли при пожаре в приморском приюте для бездомных 

Сообщение о происшествии поступило вчера в 22:44, сообщает ИА PrimaMedia. Пожарные прибыли на место через семь минут. К тому моменту дом был полностью охвачен пламенем.
Спасателям удалось вывести из огня четырех человек, еще семеро были эвакуированы. На месте пожара были обнаружены четыре пострадавших человека без признаков жизни.
В 23:26 пламя было локализовано, а в 4:11 полностью ликвидировано. Общая площадь пожара составила 70 кв. метров.
По данным СМИ, в сгоревшем строении находился приют для бездомных.
«ФедералПресс» напоминает, 6 марта в Партизанске загорелся частный дом. В результате пожара погибли четыре человека — трое детей (в возрасте двух, пяти и девяти лет) и их родственник — 35-летний мужчина.