«Было очень много дыма»: в Перми загорелся военкомат на Стахановской

Утром 20 марта на улице Стахновской начался пожар в пятиэтажном здании. Возгорание началось в одном из кабинетов военкомата. На место выехали пожарные и медики.

Пожар начался в 08:00 утра на втором этаже здания Стахановская, 51.

— Огонь был локализован в 08:40, а спустя пять минут потушен, — сообщили в краевом МЧС . — Погибших и пострадавших нет. В военкомате 59.ru сообщили, что сейчас работа отделения приостановлена.

— Было очень много дыма, — рассказали в военкомате. — Сейчас не ясно, когда мы начнем работать, потому что кабинеты, где произошел пожар, залиты водой.

Причины возгорания выясняют в ГУ МЧС.