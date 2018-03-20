Ещё
«Было очень много дыма»: в Перми загорелся военкомат на Стахановской
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Было очень много дыма»: в Перми загорелся военкомат на Стахановской 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
Утром 20 марта на улице Стахновской начался пожар в пятиэтажном здании. Возгорание началось в одном из кабинетов военкомата. На место выехали пожарные и медики.
Пожар начался в 08:00 утра на втором этаже здания Стахановская, 51.
— Огонь был локализован в 08:40, а спустя пять минут потушен, — сообщили в краевом МЧС. — Погибших и пострадавших нет. В военкомате 59.ru сообщили, что сейчас работа отделения приостановлена.
— Было очень много дыма, — рассказали в военкомате. — Сейчас не ясно, когда мы начнем работать, потому что кабинеты, где произошел пожар, залиты водой.
Причины возгорания выясняют в ГУ МЧС.
59.ru: последние новости
Порывы до 20 м/с: в МЧС предупредили пермяков о сильном ветре и снегопаде В День воссоединения Крыма с Россией перекроют центр Перми. Как будет ходить общественный транспорт Hyundai выехал на встречку. В аварии на трассе Пермь – Екатеринбург погибла девушка
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Причина смерти Табакова шокировала врачей33
Сын Макаревича нашел «озлобленных дебилов» вне России256
«Газпрому» придется заключить соглашение с Украиной371
Открытие Египта для россиян породило нулевой спрос33
Пропавший Boeing «нашли» на картах Google51
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
03:05
Памятник Ольге Бузовой хотят поставить в Подмосковье
Шоу-бизнес
00:39
Водители маршруток сцепились с пассажирами в центре Челябинска
Происшествия Общество
Причина смерти Табакова шокировала врачей
Шоу-бизнес Другое
00:48
Максим Фадеев рассказал о смерти отца
Шоу-бизнес
00:46
Российская модель прыгнула из окна, спасаясь от маньяка
Происшествия Общество
00:39
Пациенту новое сердце принёс персонаж «Звездных войн»
Общество
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение