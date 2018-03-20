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В Приамурье при тушении деревянного частного дома погиб пожарный
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В Приамурье при тушении деревянного частного дома погиб пожарный 

РИА Новости 44 минуты назад
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 мар — РИА Новости. Сотрудник пожарной части погиб при тушении деревянного двухквартирного дома в селе Малая Сазанка в Амурской области, рассказал РИА Новости сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по региону.
Пожар произошел вечером 19 марта, загорелся деревянный двухквартирный жилой дом, одна из частей которого нежилая, предварительная причина возгорания — неправильная эксплуатация печи.
"Сообщение о пожаре поступило в 20.51 (14.51 мск), в 21.07 (15.07 мск) пожар был локализован, затем ликвидирован. В 00.20 (18.20 мск) при разборе и проливке конструкций обрушились перекрытие части кровли. При этом погиб сотрудник Свободненской пожарной части, в пожарной охране мужчина 1976 года рождения работал с 1999 года, у него остались жена и 14-летний ребенок", — рассказал РИА Новости представитель пресс-службы.
Собеседник агентства добавил, что семье погибшего будет оказана всесторонняя помощь, с родственниками погибшего работают психологи МЧС России. По факту гибели сотрудника пожарной части ведется внутреннее расследование, выясняются причины и обстоятельства случившегося.
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