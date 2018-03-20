Землетрясение мощностью 4,3 балла произошло на севере Монголии 

В северной части Монголии в 229 километрах от Иркутска произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 4,3 балла. Об этом сообщило ИА FlashSiberia со ссылкой на Алтае‐Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным издания эпицентр землетрясения находился в 40 километрах от границы с Россией. Толчки были зафиксированы в 00:12 по Москве. Специалисты оценивают сейсмособытие как «довольно сильное».
Накануне на юго‐западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,0. Подземные толчки были зафиксированы в 17 километрах к северо-западу
от города Бехбехан. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 километров.