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Четыре человека погибли при пожаре в частном доме во Владивостоке
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Четыре человека погибли при пожаре в частном доме во Владивостоке 

РИА Новости 6 часов назад
ВЛАДИВОСТОК, 20 мар — РИА Новости. Четыре человека погибли на пожаре в частном доме во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Приморскому краю.
"Следователи проводят проверку по факту гибели 4 человек на пожаре во Владивостоке. Все погибшие — взрослые", — сказал собеседник, отметив, что причина пожара устанавливается.
По данным краевого главка МЧС РФ, сообщение о пожаре поступило 19 марта в 22.44 (15.44 мск). Расчеты огнеборцев прибыли на место спустя 7 минут. Дом был полностью охвачен пламенем. Пожарным удалось вывести из огня четырех человек, еще семеро были эвакуированы. Четверых пострадавших человека без признаков передали врачам скорой для реанимации.
В 04.11 (21.11 мск 19 марта) пожар был полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 70 «квадратов».
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