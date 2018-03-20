Четыре человека погибли при пожаре в частном доме во Владивостоке

"Следователи проводят проверку по факту гибели 4 человек на пожаре во Владивостоке. Все погибшие — взрослые", — сказал собеседник, отметив, что причина пожара устанавливается.

По данным краевого главка МЧС РФ, сообщение о пожаре поступило 19 марта в 22.44 (15.44 мск). Расчеты огнеборцев прибыли на место спустя 7 минут. Дом был полностью охвачен пламенем. Пожарным удалось вывести из огня четырех человек, еще семеро были эвакуированы. Четверых пострадавших человека без признаков передали врачам скорой для реанимации.

В 04.11 (21.11 мск 19 марта) пожар был полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 70 «квадратов».