В Чечне в пожаре погибла 2-летняя девочка 

Пожар в дома, где находились мать и двое маленьких детей, произошел в Чечне, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по республике.
Известно, что утром 17 марта в селе Герменчук Шалинского района в одном из домов начался пожар. В это время там находилась женщина и двое ее малолетних детей.
В результате возгорания мать и 3-летний сын были доставлены в больницу с различными ожогами. Второго ребенка женщины — 2-летнюю девочку обнаружили мертвой. Она погибла в пожаре.
Сейчас следователи проводят проверку. Устанвливается причина возникновения пожара.