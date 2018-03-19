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В Чечне в пожаре погибла 2-летняя девочка
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В Чечне в пожаре погибла 2-летняя девочка 

АиФ Ставрополье 5 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Пожар в дома, где находились мать и двое маленьких детей, произошел в Чечне, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по республике.
Известно, что утром 17 марта в селе Герменчук Шалинского района в одном из домов начался пожар. В это время там находилась женщина и двое ее малолетних детей.
В результате возгорания мать и 3-летний сын были доставлены в больницу с различными ожогами. Второго ребенка женщины — 2-летнюю девочку обнаружили мертвой. Она погибла в пожаре.
Сейчас следователи проводят проверку. Устанвливается причина возникновения пожара.
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