Причиной крушения Ан-2 в Подмосковье стало пилотирование на сверхмалой высоте

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал результаты расследования причин крушения самолета Ан-2 во время шоу на полигоне «Черный» в Подмосковье . Катастрофа произошла в сентябре 2017 года.

"Наиболее вероятной причиной катастрофы самолета Ан-2 явился неучет командиром воздушного судна особенностей пилотирования самолета Ан-2 на больших скоростях полета", — цитирует представителя комитета ТАСС . Летчик не смог вывести машину из снижения при выполнении маневрирования с большим креном на малой высоте.

Самолет пилотировали за пределами ограничений, установленными руководством по летной эксплуатации самолета Ан-2. Маневры совершались на высоте менее рекомендуемой для демонстрации над аэродромом.

Катастрофа АН-2 произошла 2 сентября 2017 года в деревне Федурново. В тот день на территории Московского авиаремонтного завода (МАЗ) ДАСААФ проходил праздник, посвященный 70-летию первого полета самолета Ан-2. Один из бортов-участников шоу упал прямо на территории аэродрома. Самолет взорвался, погиб пилот и находившийся на борту фотокорреспондент.

По факту происшествия возбудили уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна.