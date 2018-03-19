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Причиной крушения Ан-2 в Подмосковье стало пилотирование на сверхмалой высоте
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Причиной крушения Ан-2 в Подмосковье стало пилотирование на сверхмалой высоте 

Москва24 6 часов назад
Фото: Москва24
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал результаты расследования причин крушения самолета Ан-2 во время шоу на полигоне «Черный» в Подмосковье. Катастрофа произошла в сентябре 2017 года.
"Наиболее вероятной причиной катастрофы самолета Ан-2 явился неучет командиром воздушного судна особенностей пилотирования самолета Ан-2 на больших скоростях полета", — цитирует представителя комитета ТАСС. Летчик не смог вывести машину из снижения при выполнении маневрирования с большим креном на малой высоте.
Самолет пилотировали за пределами ограничений, установленными руководством по летной эксплуатации самолета Ан-2. Маневры совершались на высоте менее рекомендуемой для демонстрации над аэродромом.
Катастрофа АН-2 произошла 2 сентября 2017 года в деревне Федурново. В тот день на территории Московского авиаремонтного завода (МАЗ) ДАСААФ проходил праздник, посвященный 70-летию первого полета самолета Ан-2. Один из бортов-участников шоу упал прямо на территории аэродрома. Самолет взорвался, погиб пилот и находившийся на борту фотокорреспондент.
По факту происшествия возбудили уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна.
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