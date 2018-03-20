32 человека от МЧС тушили здание автошколы в Барнауле 

Неэксплуатируемое здание на проспекте Красноармейском, 14а горело 19 марта поздно вечером в Барнауле, сообщили АиФ-Алтай в МЧС по краю.
Пожар произошел в 21:30. Горела деревянная постройка на площади 170 кв.м. К месту прибыло девять единиц техники и 32 человека от МЧС. Через полчаса пожар потушили.
Подписчики паблика Barnaul22 пишут, что в помещении находится автошкола.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, в пожаре никто не пострадал. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем.