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Госавтоинспектор погиб в ДТП в Подмосковье
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Госавтоинспектор погиб в ДТП в Подмосковье 

РИАМО 6 часов назад
Сотрудник Госавтоинспекции погиб в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки и снегоуборочной техники в Подмосковье, сообщил РИАМО в понедельник дежурный офицер регионального управления ГИБДД.
По его словам, на 51-го километре Минского шоссе водитель иномарки совершил столкновение со снегоуборочной автомашиной, стоящей на обочине.
«Погиб один человек — сотрудник ГИБДД. Он находился за рулем личной автомашины в нерабочее время», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что все обстоятельства произошедшего выясняются.
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