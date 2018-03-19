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Движение на участках Калужского шоссе ограничено по 10 апреля из-за строительства инженерных сетей
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Движение на участках Калужского шоссе ограничено по 10 апреля из-за строительства инженерных сетей 

Агентство «Москва» 7 часов назад
Движение транспорта на ряде участков Калужского шоссе ограничено по 10 апреля 2018 г., сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
Уточняется, что ограничение действует на участке 24 км дублера Калужского шоссе с 1:30 до 5:30 ежедневно по 25 марта на одной полосе; на 24 км дублера Калужского шоссе по 10 апреля круглосуточно частично на одной полосе; 24 км дублера Калужского шоссе в районе 1-й ул. Лесные Поляны по 25 марта круглосуточно частично на одной полосе; 24 км дублера Калужского шоссе в районе пересечения с ул. Николо-Хованская по 25 марта круглосуточно на двух полосах; 25 км дублера Калужского шоссе по 28 марта круглосуточно на одной полосе.
Уточняется, что ограничения на указанных участках введены из-за строительства инженерных сетей.
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