Пожар произошел на крыше отдела полиции по району Нагатинский Затон

Агентство «Москва»: последние новости

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар площадью 225 кв. м в частном доме в ТиНАО

Один человек спасен при ликвидации пожара в квартире на юго-востоке Москвы

Один человек погиб и два ранено в результате столкновения двух транспортных средств в Шатуре