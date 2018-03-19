Пожар произошел на крыше отдела полиции по району Нагатинский Затон 

Пожар произошел на крыше отдела полиции по столичному району Нагатинский Затон, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
«На ул. Коломенская, д. 11, в котором расположен отдел МВД России по району Нагатинский Затон произошло загорание на крыше. К месту происшествия направлены спасатели», — рассказал собеседник агентства.
В Центре управления ГУ МЧС по столице сообщили Агентству «Москва», что информация о возгорании по данному адресу в настоящий момент проверяется.