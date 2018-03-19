Суд в Японии одобрил возобновление строительства АЭС Ohma

В понедельник, 19 марта, в суде Северной Японии вынесено решение, судьбоносное для всей ядерной энергетики островного государства — иск против строительства АЭС Ohma отклонен. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на компанию J-Power.

Напомним, в 2011 году, после аварии на АЭС «Фукусима-1», вызванной землетрясением и цунами, развитие японской атомной промышленности было приостановлено под давлением общественности.

«Действительно, общественное мнение в Японии значит очень много, но между тем, с последствиями Фукусимы они справляются.» — прокомментировал инженер по радиационной безопасности Курчатовского института Евгений Степанов , который недавно был с рабочим визитом по вопросу Фукусимы в Японии. — «Уже сейчас в 8 км от станции идет нормальная жизнь. С АЭС вывезут топливо, потом демонтируют её. Грунт вокруг станции снимут и оставят на хранении в самом здании АЭС. По времени окончить это планируется к 2050 году.»

За прекращение строительства электростанции Ohma выступали более 1100 жителей острова Хоккайдо — одного из крупнейших и экологичных островов Японии.

Проектная мощность АЭС Ома (или Ohma) составляет 1383 мегаватт. Это первая в мире станция, где используется MOX-топливо — смесь нескольких видов оксидов (как правило, урана и плутония), переработанных из уже использованного ядерного топлива. Станцию начали строить в 2008 году, но в связи с известными событиями заморозили.

Теперь, когда принципиальное одобрение строительства получено, владельцы станции, компания «J-Power», надеются запустить ее в эксплуатацию в 2024/25 годах. Сейчас Ohma завершена примерно на 38 процентов.

Отметим, что в марте 2018 года в Японии осуществлен перезапуск третьего реактора АЭС Ои и готовится к запуску четвертый. В 2017 году также были перезапущены два энергоблока на АЭС Такахама.