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Один человек пострадал при пожаре площадью 60 кв. м в частном доме в поселении Вороновское
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Один человек пострадал при пожаре площадью 60 кв. м в частном доме в поселении Вороновское 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Один человек пострадал при пожаре площадью 60 кв. м в частном доме в поселении Вороновское в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления (ГУ) МЧС России по Москве.
«В оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: дер. Бабенки, поселение Вороновское. Было установлено, что происходит горение частного дома на площади 60 кв. м. В результате происшествия один человек пострадал», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время пожар ликвидирован.
Агентство «Москва»: последние новости
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 Ещё 7 источников 
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