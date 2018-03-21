Один человек пострадал при пожаре площадью 60 кв. м в частном доме в поселении Вороновское

Один человек пострадал при пожаре площадью 60 кв. м в частном доме в поселении Вороновское в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления (ГУ) МЧС России по Москве.

«В оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: дер. Бабенки, поселение Вороновское. Было установлено, что происходит горение частного дома на площади 60 кв. м. В результате происшествия один человек пострадал», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время пожар ликвидирован.