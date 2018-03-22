Самолет рейса Москва — Владивосток совершил экстренную посадку из-за больного пассажира

"Рейс задерживается. Самолет сел в [аэропорту] Толмачево для оказания медицинской помощи. Одному из пассажиров стало плохо", — сказали в пресс-службе.

Рейс 1702 по расписанию должен приземлиться во Владивостоке в 12.20 по местному времени (05.20 мск). Как информировали в пресс-службе, самолет в настоящее время находится в Новосибирске и его прибытие задержится.