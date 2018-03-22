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Самолет рейса Москва — Владивосток совершил экстренную посадку из-за больного пассажира
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Самолет рейса Москва — Владивосток совершил экстренную посадку из-за больного пассажира 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: Primpress
ВЛАДИВОСТОК, 22 марта. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Лайнер "Аэрофлота", следующий рейсом 1702 из Москвы во Владивосток, совершил вынужденную посадку в аэропорту Толмачево (Новосибирск) для оказания медицинской помощи пассажиру. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта Владивосток.
"Рейс задерживается. Самолет сел в [аэропорту] Толмачево для оказания медицинской помощи. Одному из пассажиров стало плохо", — сказали в пресс-службе.
Рейс 1702 по расписанию должен приземлиться во Владивостоке в 12.20 по местному времени (05.20 мск). Как информировали в пресс-службе, самолет в настоящее время находится в Новосибирске и его прибытие задержится.
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