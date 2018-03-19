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На юге Австралии снова бушуют лесные пожары — люди пытаются спрятаться у моря, но летающие угли настигают их и там
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На юге Австралии снова бушуют лесные пожары — люди пытаются спрятаться у моря, но летающие угли настигают их и там 

Newsru.com 10 часов назад
Фото: Newsru.com
На юго-востоке Австралии бушуют пожары, которые уже уничтожили десятки домов и вынудили сотни людей покинуть свои дома. Пока нет информации о смертельных случаях или серьезных ранениях однако огонь продолжает уничтожать сельхозугодья с домашними животными в двух самых густонаселенных штатах Австралии — Виктории и Новом Южном Уэльсе.
Как сообщает Reuters, пожары начались в минувшую субботу, когда молния, предположительно, ударила в легко воспламеняющееся дерево эвкалипта, и горячие ветры разнесли огонь по всей округе. В регионе сейчас стоит жаркая сухая погода — в воскресенье температура достигла 41 градуса Цельсия.
В небольшом прибрежном городе Татра около 70 домов полностью сгорели, еще 39 частично повреждены. Кроме того, уничтожены 30 домов на колесах — люди, спасаясь от огня, пытались укрыться на берегу, но раскаленные летающие угли настигали их и там.
Около 700 жителей Татры были эвакуированы во временные центры, созданные в соседнем городе Бега. В нескольких районах закрыты пострадавшие от огня школы.
Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл на пресс-конференции в Татре заявил, что смертельных случаев пока удается избежать благодаря отличной работе пожарных, добровольцев и аварийных служб.
Разрушительные лесные пожары — традиционное для жаркого и засушливого лета в Австралии бедствие. В этом январе из-за пожаров сотни отдыхающих были эвакуированы с пляжей Королевского национального парка к югу от Сиднея.
В 2009 году во время «черной субботу» в огненных ловушках в штате Виктория
погибли 173 человека
и получили ожоги еще более 400.
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