В центре соцобслуживания на Долгопрудной расскажут о способах защиты от стихийных бедствий

В центре соцобслуживания на Долгопрудной улице 23 марта пройдет интерактивное мероприятие «В содружестве с природой». Посетителей ждет рассказ о работе гидрометеорологических служб. Также состоятся конкурсы и викторины на знание способов защиты от стихийных явлений. Об этом сообщила культорганизатор учреждения Лада Беляева.

— Вместо нудной лекции мы подготовили увлекательную интерактивную программу с презентацией и играми на тему стихийных явлений, — пояснила Беляева. — В легкой и доступной форме мы расскажем нашим посетителям о том, как защитить себя во время грозы, землетрясения или другого бедствия.

Посетителей будут ждать к 13.30. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется. ТЦСО «Дмитровский» находится по адресу ул. Долгопрудная, д. 1/141. (мю)