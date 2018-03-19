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В центре соцобслуживания на Долгопрудной расскажут о способах защиты от стихийных бедствий
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В центре соцобслуживания на Долгопрудной расскажут о способах защиты от стихийных бедствий 

Управа района Дмитровский города Москвы 11 часов назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В центре соцобслуживания на Долгопрудной улице 23 марта пройдет интерактивное мероприятие «В содружестве с природой». Посетителей ждет рассказ о работе гидрометеорологических служб. Также состоятся конкурсы и викторины на знание способов защиты от стихийных явлений. Об этом сообщила культорганизатор учреждения Лада Беляева.
— Вместо нудной лекции мы подготовили увлекательную интерактивную программу с презентацией и играми на тему стихийных явлений, — пояснила Беляева. — В легкой и доступной форме мы расскажем нашим посетителям о том, как защитить себя во время грозы, землетрясения или другого бедствия.
Посетителей будут ждать к 13.30. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется. ТЦСО «Дмитровский» находится по адресу ул. Долгопрудная, д. 1/141. (мю)
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