На Расточке вспыхнул дом: 12 человек эвакуировано, пострадал ребёнок

Утром 21 марта в доме № 11 на улице Мира в Кировском районе Новосибирска загорелась квартира — пожарные эвакуировали из дома 12 человек, один ребёнок получил травмы.

«Пожар был обнаружен в 4:41. В 4:46 прибыли пожарные, на момент их прибытия из окон второго этажа шёл дым. Локализовали пожар в 4:49, в настоящий момент ликвидация в 5:16. Один травмированный ребёнок. Эвакуировано девять взрослых и трое детей. Пострадавший ребёнок госпитализирован. Сейчас на месте работают дознаватели», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МЧС по Новосибирской области

По предварительной информации, пожар произошёл на втором этаже дома: горела мебель и домашние вещи.

Два дня назад в Заельцовском районе Новосибирска загорелись дома в частном секторе на улице Сухарной. Горели постройки, при пожаре никто не пострадал.