В центре Ростова-на-Дону дерево насмерть придавило женщину 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мар — РИА Новости, Юлия Насулина. Дерево упало на одной из центральных улиц Ростова-на-Дону, женщина погибла, мужчина получил травмы, сообщил РИА Новости представитель ГО и ЧС города.
"В 11.56 мск среды поступило сообщение о том, что на улице Пушкинской на человека упало дерево… Девушка погибла, мужчина получил травмы мягких тканей", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, вероятно, дерево упало из-за сильного ветра.
Накануне спасатели предупреждали о том, что в среду в Ростовской области ожидаются сильные осадки, гололед и ветер, порывы которого могут достигать 23-28 метров в секунду при температуре воздуха от минус 1 до плюс 4 градусов.