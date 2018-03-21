В центре Ростова-на-Дону дерево насмерть придавило женщину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мар — РИА Новости , Юлия Насулина. Дерево упало на одной из центральных улиц Ростова-на-Дону, женщина погибла, мужчина получил травмы, сообщил РИА Новости представитель ГО и ЧС города.

"В 11.56 мск среды поступило сообщение о том, что на улице Пушкинской на человека упало дерево… Девушка погибла, мужчина получил травмы мягких тканей", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, вероятно, дерево упало из-за сильного ветра.