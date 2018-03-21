Ещё
В центре Ростова-на-Дону дерево насмерть придавило женщину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В центре Ростова-на-Дону дерево насмерть придавило женщину 

РИА Новости 59 минут назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мар — РИА Новости, Юлия Насулина. Дерево упало на одной из центральных улиц Ростова-на-Дону, женщина погибла, мужчина получил травмы, сообщил РИА Новости представитель ГО и ЧС города.
"В 11.56 мск среды поступило сообщение о том, что на улице Пушкинской на человека упало дерево… Девушка погибла, мужчина получил травмы мягких тканей", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, вероятно, дерево упало из-за сильного ветра.
Накануне спасатели предупреждали о том, что в среду в Ростовской области ожидаются сильные осадки, гололед и ветер, порывы которого могут достигать 23-28 метров в секунду при температуре воздуха от минус 1 до плюс 4 градусов.
РИА Новости: последние новости
СК подтвердил гибель человека при взрыве газа в жилом доме в Мурманске На Филиппинах не менее 19 человек погибли в ДТП с автобусом Ространснадзор проводит проверки в авиакомпаниях, эксплуатирующих Ан-148
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия закрыла границу для грузов с Украины124
Пенсии россиян будут считать по-новому111
Путин занялся «списком Собчак»33
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России52
Похороним Ленина
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:39
Названы сроки проведения «Пасхального дара»
Новости Москвы
00:43
Схема движения на «фиолетовой» ветке изменится
Новости Москвы
01:19
Московские экологи отметят «Час Земли» в «Зарядье»
Общество Новости Москвы
01:15
Врачи скорой и полиция волокли пациента по снегу
Происшествия
04:58
Британский посол отказался от встречи в МИД РФ
Европа В мире
00:27
Басков объявил о дочери от Лопыревой
Шоу-бизнес
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение