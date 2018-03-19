Скоро в Новосибирске: ураганный ветер раскидал кирпичи на стройке на западе области

Фото обвалившихся кирпичей в редакцию НГС прислал читатель в 17:24.

«Это в центре города, на площади. Ветер сильный, здание строящееся. Упал забор и слетела облицовка со здания», — рассказал корреспонденту НГС читатель Евгений.

Напомним, новосибирские синоптики объявили штормовое предупреждение на 20 марта — сегодня ночью в Новосибирске и области начнёт дуть сильный ветер.

Утром синоптики прогнозировали, что самые сильные порывы ветра будут достигать в области 25 м/с. Позже прогноз уточнили — сейчас по региону ожидается 17–22 м/с, в порывах до 22–27 м/с, а в Новосибирске в порывах до 24–25 м/с.