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Скоро в Новосибирске: ураганный ветер раскидал кирпичи на стройке на западе области
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Скоро в Новосибирске: ураганный ветер раскидал кирпичи на стройке на западе области 

ngs.ru 11 часов назад
Фото: ngs.ru
К Новосибирску приближается непогода — в центре города Куйбышев на западе Новосибирской области сильные порывы ветра снесли облицовку со строящегося здания.
Фото обвалившихся кирпичей в редакцию НГС прислал читатель в 17:24.
«Это в центре города, на площади. Ветер сильный, здание строящееся. Упал забор и слетела облицовка со здания», — рассказал корреспонденту НГС читатель Евгений.
Напомним, новосибирские синоптики объявили штормовое предупреждение на 20 марта — сегодня ночью в Новосибирске и области начнёт дуть сильный ветер.
Утром синоптики прогнозировали, что самые сильные порывы ветра будут достигать в области 25 м/с. Позже прогноз уточнили — сейчас по региону ожидается 17–22 м/с, в порывах до 22–27 м/с, а в Новосибирске в порывах до 24–25 м/с.
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