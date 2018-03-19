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Источник: ЧП на Гайском ГОК произошло из-за срыва подвесной платформы в стволе шахты
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Источник: ЧП на Гайском ГОК произошло из-за срыва подвесной платформы в стволе шахты 

ТАСС 1 час назад
ОРЕНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Инцидент на шахте в Оренбургской области на территории Гайского горно-обогатительного комбината (ГОК), в результате которого пострадали два человека, произошел из-за срыва проходнического полока в стволе шахты — подвесной платформы для размещения рабочих и оборудования. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
"Там сорвался проходнический полок, и эти двое людей улетели вниз [в ствол шахты]", — сказал собеседник агентства, добавив, что рабочие упали с высоты около 100 м.
Глубина стволов шахт на Гайском ГОК составляет более 1 тыс. м, в частности стволы шахты «Новая», по данным Уральской горно-металлургической компании (УГМК), которой принадлежит предприятие, достигают глубины 1418 м. Шахта «Скиповая» достигает глубины 1120 м, а шахта «Северная вентиляционная 2» достигает глубины 1310 м.
ЧП на шахте произошло в понедельник. В результате инцидента пострадали два горняка, они находятся в реанимации. Следователи начали проверку по факту инцидента, Ростехнадзор также организовал проверку и расценивает случившееся как групповой несчастный случай.
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