Источник: ЧП на Гайском ГОК произошло из-за срыва подвесной платформы в стволе шахты

"Там сорвался проходнический полок, и эти двое людей улетели вниз [в ствол шахты]", — сказал собеседник агентства, добавив, что рабочие упали с высоты около 100 м.

Глубина стволов шахт на Гайском ГОК составляет более 1 тыс. м, в частности стволы шахты «Новая», по данным Уральской горно-металлургической компании (УГМК), которой принадлежит предприятие, достигают глубины 1418 м. Шахта «Скиповая» достигает глубины 1120 м, а шахта «Северная вентиляционная 2» достигает глубины 1310 м.