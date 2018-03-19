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400 млн рублей сгорело в пожарах в Ростовской области
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400 млн рублей сгорело в пожарах в Ростовской области 

Деловое сообщество 1 час назад
Общая сумма ущерба от пожаров в Ростовской области по итогам 2017 года составила более 400 млн руб. Об этом рассказали в департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального правительства. Несмотря на то, что количество пожаров за этот период сократилось на 111 и составило 2483, ущерб от них возрос в 5,5 раз. Безусловно, лидером по количеству возгораний назван Пролетарский район донской столицы. Всего здесь было зафиксировано 91 возгорания, в том числе и трагедия 21 августа, когда без крова остались жители 163 домов, а один пожилой ростовчанин погиб. Самым безопасным в плане пожаров назван Кировский район Ростова-на-Дону: там было всего 31 возгорание. Чаще всего пожары также наблюдались в Целинском, Тарасовском, Песчанокопском и Кашарском районах Ростовской области, а также в городе Зверево. Всего пожары унесли 215 жизней, в том числе 10 детей.
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