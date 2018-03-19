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Срочно: Один погиб, семеро ранены при взрыве на востоке Афганистана
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Срочно: Один погиб, семеро ранены при взрыве на востоке Афганистана 

ИА Синьхуа 53 минуты назад
Джелалабад /Афганистан/, 19 марта /Синьхуа/ — По меньшей мере один человек погиб, еще семеро были ранены в результате взрыва в городе Джелалабад, административном центре провинции Нангархар в понедельник. Об этом сообщила местная власть.
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