Шторм на Мадагаскаре унес жизни не менее 20 человек

Антананариву , 20 марта / Синьхуа / — Мощный тропический шторм, который в последние дни обрушился на Мадагаскар , привел к гибели по меньшей мере 20 человек. Эта цифра, по всей вероятности, может в дальнейшем увеличиться. Об этом сообщил в понедельник Национальный департамент по рискам и чрезвычайным ситуациям страны.

16 марта в районе восточного побережья Мадагаскара тропический циклон «Элиаким» разрушил более двух тысяч домов и несколько мостов, более 19 тыс. человек пострадали от разгула стихии.

Тропические штормы не редкость на Мадагаскаре. В январе текущего года на страну обрушился циклон «Ава», тогда погиб 51 человек, еще 22 пропали без вести. —0—