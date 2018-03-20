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Шторм на Мадагаскаре унес жизни не менее 20 человек
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Шторм на Мадагаскаре унес жизни не менее 20 человек 

ИА Синьхуа 30 минут назад
Антананариву, 20 марта /Синьхуа/ — Мощный тропический шторм, который в последние дни обрушился на Мадагаскар, привел к гибели по меньшей мере 20 человек. Эта цифра, по всей вероятности, может в дальнейшем увеличиться. Об этом сообщил в понедельник Национальный департамент по рискам и чрезвычайным ситуациям страны.
16 марта в районе восточного побережья Мадагаскара тропический циклон «Элиаким» разрушил более двух тысяч домов и несколько мостов, более 19 тыс. человек пострадали от разгула стихии.
Тропические штормы не редкость на Мадагаскаре. В январе текущего года на страну обрушился циклон «Ава», тогда погиб 51 человек, еще 22 пропали без вести. —0—
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