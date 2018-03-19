Мощный циклон принесет в регионы Сибири метели, дождь и сильный ветер

НОВОСИБИРСК , 19 марта. / ТАСС /. Мощный циклон с Урала 20 марта придет на территорию Сибири. Сразу в нескольких регионах от Омской до Иркутской областей синоптики прогнозируют штормовое усиление ветра, метели и дожди.

"Сегодня анализ показал угрозу прохождения глубокого циклона с большими перепадами атмосферного давления. Он находится сейчас в Зауралье и стремительно движется на восток — северо-восток, со скоростью порядка 70-80 км/ч. Этот процесс, по нашим предположениям, угрожает увеличением облачности, осадками, местами сильными в виде мокрого снега, снега, по югу не исключен дождь с метелями, гололедными явлениями, порывистыми ветрами до 18-22 м/с, местами — до 27, а в горах — до 30 м/с", — сообщил в понедельник ТАСС пресс-секретарь Западно-Сибирского УГМС Ренад Ягудин

Штормовое предупреждение на сутки 20 марта объявлено на территории Новосибирской, Кемеровской, Томской областей, Алтайского края Республики Алтай . Синоптики предупреждают также о вероятности снежных заносов и похолодании ночью до 7-12, местами 20 градусов мороза. ГУ МЧС по Республике Алтай сообщает, что непогода грозит сильным гололедом на дорогах, возможны сложности на перевалах, в горах будет лавиноопасно.

Пресс-служба правительства Омской области также передает штормовое предупреждение. По данным омского гидрометцентра, днем 19 марта с сохранением ночью 20 марта местами по региону ожидается ветер до 22-27 м/с. Прогнозируются осадки в виде дождя, переходящего в сильный снег, метель, гололед. В конце дня ожидается понижение температуры воздуха.

МЧС призывает к осторожности

К максимальной осторожности призывают также сотрудники ГУ МЧС России по Хакасии . По данным регионального гидрометцентра, в республике 20 марта ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, местами порывы до 25-28 м/с. Предупреждение об ухудшении метеоусловий направлено главам муниципалитетов, руководителям министерств и ведомств.

Аналогичная погода ожидается 20 марта в центральных и южных районах Красноярского края . На юге Таймырского муниципального района, в Туруханском районе, по данным краевого ГУ МЧС, ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, местами до 23 м/c, метели, в Эвенкии ветер будет достигать 15-18 м/с.

Иркутский гидрометцентр предупреждает об усилении ветра до 14-19, местами — до 23 м/с. Из-за снега и метелей на дорогах области возможно появление снежного наката. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья вероятен сход лавин.