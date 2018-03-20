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В населенных пунктах Забайкалья выставят посты МЧС для ликвидации природных пожаров
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В населенных пунктах Забайкалья выставят посты МЧС для ликвидации природных пожаров 

ТАСС 1 час назад
ЧИТА, 20 марта. /ТАСС/. МЧС выставит посты в населенных пунктах Забайкальского края для ликвидации природных пожаров на ранней стадии, сообщила во вторник пресс-служба регионального главка МЧС.
"Пожарно-спасательные подразделения МЧС по Забайкальскому краю выставят в населенных пунктах посты для ликвидации возгораний на ранней стадии. Также инспекторы государственного пожарного надзора совместно с сотрудниками полиции и работниками органов социальной защиты усилят рейдовые мероприятия на территории региона", — сказали в пресс-службе.
В понедельник губернатор Наталья Жданова подписала постановление о введении режима повышенной готовности для органов управления и сил государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Режим введен, чтобы предотвратить ЧС, связанные с природными пожарами.
Губернатор поручила краевому Минприроды оперативно реагировать на все пожары, принимать меры по их локализации и ликвидации в день обнаружения, организовать наземное и авиационное патрулирование в лесах и профилактическую работу с охотниками. Введен запрет выжиганий сухой травы и растительных остатков, мусора, сенокосов и пастбищ.
По данным ГУ МЧС, региональному Минсельхозу поручено организовать разъяснительную работу с руководителями сельскохозяйственных организаций, а Министерство территориального развития края должно подготовить резерв тяжелой техники для тушения лесных пожаров.
В 2017 году пожароопасный период в Забайкалье длился с конца марта до ноября. Общая площадь пожаров приблизилась к 300 тыс. га. Большая часть возгораний произошла по вине местных жителей.
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