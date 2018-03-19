Два человека стали жертвами пожара в тамбовской пятиэтажке

Сообщение о происшествии поступило в 23:10. В результате пожара в доме выгорела комната на площади 10 кв. метров. В 23:40 пожар был ликвидирован.

По данным местных СМИ, жертвами возгорания стали хозяева квартиры — мужчина и женщина.

Как сообщал «ФедералПресс», сегодня ночью произошел пожар в Центральном парке Красноярска. Сначала загорелось подсобное помещение, затем огонь перекинулся на стоящее рядом здание, в котором находились комната смеха, комната страха и выставка восковых фигур. Общая площадь возгорания составила 155 кв. метров.

Полиция считает, что причиной возгорания стал поджог.