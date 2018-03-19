Ещё
Два человека стали жертвами пожара в тамбовской пятиэтажке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Два человека стали жертвами пожара в тамбовской пятиэтажке 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сообщение о происшествии поступило в 23:10. В результате пожара в доме выгорела комната на площади 10 кв. метров. В 23:40 пожар был ликвидирован.
По данным местных СМИ, жертвами возгорания стали хозяева квартиры — мужчина и женщина.
Как сообщал «ФедералПресс», сегодня ночью произошел пожар в Центральном парке Красноярска. Сначала загорелось подсобное помещение, затем огонь перекинулся на стоящее рядом здание, в котором находились комната смеха, комната страха и выставка восковых фигур. Общая площадь возгорания составила 155 кв. метров.
Полиция считает, что причиной возгорания стал поджог.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Два человека пострадали из-за обрушения на Гайском ГОКе Впервые на острове Кижи открыт избирательный участок На юге Мексики торнадо повредил почти полсотни домов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»684
Еще одна страна вышлет российских дипломатов486
ЕС поддержал наказание России141
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие156
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова10
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение