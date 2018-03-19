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Инженер из Австралии заявил, что нашел пропавший боинг
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Инженер из Австралии заявил, что нашел пропавший боинг 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Напомним, малайзийский Boeing, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров ночью 8 марта 2014 года, находясь в небе над Индийским океаном. Поисками самолета занималась совместная группа из Австралии, Малайзии и Китая, но к настоящему времени самолет так и не удалось обнаружить.
По словам эксперта, самолет находится в 16 км южнее острова Раунд, что 22,5 км севернее Маврикия.
Инженер сообщил, что он рассказал о своей находке Автсралийскому бюро транспортной безопасности. По его словам. специалисты не отрицают вероятность того, что на снимках из космоса на этом месте видны останки боинга.
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