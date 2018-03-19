Жителей Красноярского края предупреждают о штормовом ветре до 28 м/с

Жителей Красноярского края предупреждают об опасной и неблагоприятной погоде. Во вторник, 20 марта, синоптики прогнозируют шквалистый ветер. right_news: 2481623 {title: Новость по теме}]

«В центральных и южных районах Красноярского края очень сильный западный ветер, порывы 15-20м/с, местами 25-28м/с.», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.

Отметим, в краевой столице всю неделю будет тепло, до +11 градусов. Однако ночные температуры будут по-прежнему минусовыми. Спасатели рекомендуют быть острожнее на дорогах, в связи с гололедицей.