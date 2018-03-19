В Тужинском районе при пожаре погиб пенсионер

В деревне Вынур Тужинского района произошёл пожар в частном рубленом доме.

В результате ЧП погиб его хозяин 83-летний хозяин, сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.

Пламя вспыхнуло 17 марта около 9 утра. В результате сгорела кровля, перекрытие и пристрой, обгорели стены изнутри и снаружи по всей площади. Тело хозяина дома было обнаружено при разборе завалов.

«Причина пожара и причина смерти пожилого мужчины сейчас устанавливается», — сообщили в МЧС.

В тушении принимал участие один пожарный расчёт и добровольцы.