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Два человека пострадали из-за обрушения на Гайском ГОКе
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Два человека пострадали из-за обрушения на Гайском ГОКе 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Нештатная ситуация возникла в 8:05. По информации «Интерфакса», произошло падение проходческого полка. В экстренных службах пояснили, что причина ЧП устанавливается.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что на руднике Гайского ГОКа случилось возгорание: там вспыхнула погрузочно-доставочная машина.
Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 04:15. Для ликвидации пожара прибыли 51 человек и 9 единиц техники. Локализовать и ликвидировать возгорание удалось спустя два часа. Общая площадь пожара составила 12 кв. метров.
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