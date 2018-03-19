Два человека пострадали из-за обрушения на Гайском ГОКе

Нештатная ситуация возникла в 8:05. По информации «Интерфакса», произошло падение проходческого полка. В экстренных службах пояснили, что причина ЧП устанавливается.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 04:15. Для ликвидации пожара прибыли 51 человек и 9 единиц техники. Локализовать и ликвидировать возгорание удалось спустя два часа. Общая площадь пожара составила 12 кв. метров.