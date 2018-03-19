Пурга «закрыла» воздушные ворота Тюмени

Пассажирам пришлось потомиться в аэропорту.

Утром 19 марта из-за сильного бокового ветра аэропорт Тюмени не принимал и не отправлял самолеты. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе Рощино.

По данным онлайн-табло, авиакомпании выбились из расписания в среднем на 2–3 часа. Так, самолет в Москву вылетел в 9.07 вместо 6.45, в Бованенково — в 11.00, а не в 6.55. В Березово лайнер отправился в 10.56 вместо 8.10.

В отличие от «соседа», екатеринбургский аэропорт в пургу работает в штатном режиме. Судя по онлайн-табло Кольцово, самолеты в столице Урала взлетают и приземляются по расписанию.

19 марта в Свердловской и Тюменской областях объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в регионах ожидается сильный снег, метель с порывами ветра до 22–27 метров в секунду. На дорогах — снежные заносы и гололедица.