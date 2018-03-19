Жилой дом и баня сгорели минувшей ночью в Нижегородской области

Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС РФ.

Как отмечается в сообщении, около в 2:23 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о возгорании бани, расположенной в Сормовском районе Нижнего Новгород. В результате пожара сгорела баня, огнем повреждена наружная отделка фасада садового дома. Общей площадь пожара составила 30 кв. метров.

Около трех часов ночи поступило сообщение о возгорании личного жилого дома в деревне Рыльково Сосновского района. В результате пожара сгорел дом и пристрой.