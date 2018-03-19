Число мобильных пунктов обогрева увеличивают на дорогах Дона

Согласно информации ГУ МЧС РФ по региону, в настоящее время на проблемных участках дорог региона развернуты семь мобильных пунктов обогрева. Они действуют в Миллеровском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском районах.

Ранее сообщалось о развертывании шести мобильных пунктов обогрева.

На данный момент на участке трассе М-4 «Дон» с 777-го по 1026-й километр сохраняется ограничение движения пассажирского транспорта, введенное 18 марта в связи с неблагоприятными погодными условиями (снег и дождь).

Для ликвидации последствий непогоды привлечено около 100 спасателей и более 60 единиц техники. Уже оказана помощь 16 автомобилистам в буксировке их машин.