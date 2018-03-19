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Число мобильных пунктов обогрева увеличивают на дорогах Дона
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Число мобильных пунктов обогрева увеличивают на дорогах Дона 

АиФ Ростов 5 часов назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации ГУ МЧС РФ по региону, в настоящее время на проблемных участках дорог региона развернуты семь мобильных пунктов обогрева. Они действуют в Миллеровском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском районах.
Ранее сообщалось о развертывании шести мобильных пунктов обогрева.
На данный момент на участке трассе М-4 «Дон» с 777-го по 1026-й километр сохраняется ограничение движения пассажирского транспорта, введенное 18 марта в связи с неблагоприятными погодными условиями (снег и дождь).
Для ликвидации последствий непогоды привлечено около 100 спасателей и более 60 единиц техники. Уже оказана помощь 16 автомобилистам в буксировке их машин.
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