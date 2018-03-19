Лесной пожар вспыхнул в австралийском штате Новый Южный Уэльс

Сидней , 19 марта / Синьхуа / — По состоянию на утро понедельника площадь лесного пожара, вспыхнувшего на юге австралийского штата Новый Южный Уэльс, уже превысила 1 тыс. гектаров. К настоящему моменту огонь уже уничтожил более 70 домов и других зданий.

Возгорание началось в воскресенье вечером. Из-за сильных порывов ветра и высокой температуры воздуха огонь распространился с запада к востоку до приморского городка Татра, находящегося в 450 км к югу от Сиднея.

Согласно последним данным администрации штата, хотя процесс распространения возгорания замедлился, оно все еще не было локализовано. С огнем борются 150 сотрудников пожарной службы. На данный момент пострадал один из пожарных-добровольцев, еще четверо человек получают медицинскую помощь из-за отравления густым дымом.

Уже были эвакуированы несколько сотен местных жителей. Сведений о жертвах или пропавших пока не поступало.

Ведется расследование причины пожара, проводится оценка материального ущерба от возгорания. —0—