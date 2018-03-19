В ДНР более десяти населенных пунктов остались без света из-за непогоды

ДОНЕЦК , 19 мар — РИА Новости . Около 1,2 тысячи абонентов в 14 населенных пунктах самопровозглашенной Донецкой народной республики остались без электроснабжения из-за сложных погодных условий, сообщили в понедельник в МЧС ДНР.

Ранее МЧС ДНР предупредило об ухудшении погодных условий: сильных осадках, налипании мокрого снега и усилении ветра.

"Шахтерский район — отключение электроснабжения. В результате повреждения линий электропередачи вследствие сложных погодных условий без электроснабжения остались села Мануйловка — 242 абонента, Петровское — 137 абонентов, Большая Шишовка — 317 абонентов, Терновое — 179 абонентов, Шапошниково — 15 абонентов, Водяное — 10 абонентов", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

По данным ведомства, также без электроснабжения остались около 300 абонентов в восьми селах Амвросиевского района. Ремонтные работы запланированы на понедельник.