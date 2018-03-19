Ещё
В ДНР более десяти населенных пунктов остались без света из-за непогоды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ДНР более десяти населенных пунктов остались без света из-за непогоды 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 19 мар — РИА Новости. Около 1,2 тысячи абонентов в 14 населенных пунктах самопровозглашенной Донецкой народной республики остались без электроснабжения из-за сложных погодных условий, сообщили в понедельник в МЧС ДНР.
Ранее МЧС ДНР предупредило об ухудшении погодных условий: сильных осадках, налипании мокрого снега и усилении ветра.
"Шахтерский район — отключение электроснабжения. В результате повреждения линий электропередачи вследствие сложных погодных условий без электроснабжения остались села Мануйловка — 242 абонента, Петровское — 137 абонентов, Большая Шишовка — 317 абонентов, Терновое — 179 абонентов, Шапошниково — 15 абонентов, Водяное — 10 абонентов", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.
По данным ведомства, также без электроснабжения остались около 300 абонентов в восьми селах Амвросиевского района. Ремонтные работы запланированы на понедельник.
РИА Новости: последние новости
На Ачинском глиноземном комбинате рассказали подробности о пожаре в цеху На острове Кижи впервые открыли избирательный участок В частном доме в Чечене взорвался газ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»492
Еще одна страна вышлет российских дипломатов467
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина259
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»183
Панин опубликовал голое селфи c барышней51
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
03:35
Собчак назвала главный итог голосования
Политика Выборы 2018
01:10
В Хамовниках изменится схема движения транспорта
Новости Москвы
07:01
Собянин поздравил российских паралимпийцев
Новости Москвы Политика
04:44
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение