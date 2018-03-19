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Волгоградец пострадал при пожаре в своем доме
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Волгоградец пострадал при пожаре в своем доме 

АиФ Волгоград 5 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
57-летний Житель Киквидзенского района Волгоградской области чуть не погиб в своем частном доме в результате пожара.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, диспетчер пожарно-спасательной службы получил сообщение о возгорании в селе Мачеха в 21:55. На улице Степана Разина в деревянном доме загорелись вещи на площади девяти квадратных метров. Расчетам 76-й пожарно-спасательной части удалось потушить огонь в 22:11.
Предполагаемая причина пожара — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.
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