Волгоградец пострадал при пожаре в своем доме

57-летний Житель Киквидзенского района Волгоградской области чуть не погиб в своем частном доме в результате пожара.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, диспетчер пожарно-спасательной службы получил сообщение о возгорании в селе Мачеха в 21:55. На улице Степана Разина в деревянном доме загорелись вещи на площади девяти квадратных метров. Расчетам 76-й пожарно-спасательной части удалось потушить огонь в 22:11.

Предполагаемая причина пожара — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.