На Сахалине из-за циклона приостановили движение междугородних автобусов

"19 марта с 14:30 местного времени до улучшения погодных условий приостановлено междугороднее автобусное сообщение по маршрутам: Южно-Сахалинск — Макаров, Южно-Сахалинск — Углегорск, Южно-Сахалинск — Поронайск . Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям и гостям области скорректировать планы передвижения в соответствии с приведенной информацией", — сообщили в ведомстве.

По данным синоптиков, в ночь на вторник к югу Сахалина подойдет небольшой циклон. «Штормовой ветер ожидается на побережье, в Южно-Сахалинске — снег, ветер до 15 м/с. Улучшение погоды ожидается во вторник», — сказали ТАСС в Сахгидрометеоцентре.

По информации регионального противолавинного центра «Сахалинское УГМС», 20 марта на лавиноопасных участках Невельского и Холмского районов прогнозируют риск схода снежных масс. На остальной территории острова Сахалин нелавиноопасно, возможен сход одиночных лавин.