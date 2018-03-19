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На Сахалине из-за циклона приостановили движение междугородних автобусов
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На Сахалине из-за циклона приостановили движение междугородних автобусов 

ТАСС 5 часов назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 марта. /ТАСС/. Движение междугородних автобусов в трех направлениях приостановили на Сахалине из-за циклона. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.
"19 марта с 14:30 местного времени до улучшения погодных условий приостановлено междугороднее автобусное сообщение по маршрутам: Южно-Сахалинск — Макаров, Южно-Сахалинск — Углегорск, Южно-Сахалинск — Поронайск. Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям и гостям области скорректировать планы передвижения в соответствии с приведенной информацией", — сообщили в ведомстве.
По данным синоптиков, в ночь на вторник к югу Сахалина подойдет небольшой циклон. «Штормовой ветер ожидается на побережье, в Южно-Сахалинске — снег, ветер до 15 м/с. Улучшение погоды ожидается во вторник», — сказали ТАСС в Сахгидрометеоцентре.
По информации регионального противолавинного центра «Сахалинское УГМС», 20 марта на лавиноопасных участках Невельского и Холмского районов прогнозируют риск схода снежных масс. На остальной территории острова Сахалин нелавиноопасно, возможен сход одиночных лавин.
Ранее из-за шторма в Татарском проливе закрыли паромную переправу Холмск (Сахалинская область) — Ванино (Хабаровский край).
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