В Самаре на Заводском шоссе горел торговый павильон

Площадь пожара составила 20 кв. метров. В его тушении участвовали девять человек, которые с применением двух спецмашин полностью ликвидировали пожар в 15:58.

Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.