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В Самаре на Заводском шоссе горел торговый павильон
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В Самаре на Заводском шоссе горел торговый павильон 

Волга Ньюс 5 часов назад
Площадь пожара составила 20 кв. метров. В его тушении участвовали девять человек, которые с применением двух спецмашин полностью ликвидировали пожар в 15:58.
Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.
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