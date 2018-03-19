Более 12 тыс. курганцев остались без электроэнергии из-за шквального ветра

МОСКВА , 19 марта. / ТАСС /. Более 12 тыс. человек остались без электроэнергии из-за частичных отключений, вызванных снегопадами и шквальным ветром в нескольких районах Курганской области . Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Сибирско-Уральской энергетической компании (СУЭНКО).

"По данным на 12:00 часов (10:00 мск) 19 марта без электроэнергии остаются 12 351 человек, отключены 24 воздушные линии, 250 трансформаторных подстанции в Шатровском, Белозерском и Каргапольском районах региона. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что массовые отключения электроэнергии в Зауралье начались ночью 19 марта. Для борьбы с последствиями стихии в энергокомпании работает оперативный штаб. На ликвидацию нарушений направлена 81 аварийно-восстановительная бригада (238 человек), задействовано 89 единиц техники. В готовность приведены 16 передвижных дизель-генераторов, определены точки подключения социально значимых объектов.