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Более 12 тыс. курганцев остались без электроэнергии из-за шквального ветра
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Более 12 тыс. курганцев остались без электроэнергии из-за шквального ветра 

ТАСС 1 час назад
Фото: 45.ru
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Более 12 тыс. человек остались без электроэнергии из-за частичных отключений, вызванных снегопадами и шквальным ветром в нескольких районах Курганской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Сибирско-Уральской энергетической компании (СУЭНКО).
"По данным на 12:00 часов (10:00 мск) 19 марта без электроэнергии остаются 12 351 человек, отключены 24 воздушные линии, 250 трансформаторных подстанции в Шатровском, Белозерском и Каргапольском районах региона. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что массовые отключения электроэнергии в Зауралье начались ночью 19 марта. Для борьбы с последствиями стихии в энергокомпании работает оперативный штаб. На ликвидацию нарушений направлена 81 аварийно-восстановительная бригада (238 человек), задействовано 89 единиц техники. В готовность приведены 16 передвижных дизель-генераторов, определены точки подключения социально значимых объектов.
В соседней Свердловской области региональное управление МЧС объявило о штормовом предупреждении. В регионе ожидается усиление ветра до 25 м/с сильный снег, метели, на дорогах снежные заносы, гололедицу. Возможны аварии на объектах энергетики из-за сильных порывов ветра, а также повреждение кровли жилых домов и строений.
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