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В Ставропольском районе спасатели эвакуировали рыбаков с островов в метель
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В Ставропольском районе спасатели эвакуировали рыбаков с островов в метель 

Волга Ньюс 7 часов назад
В ночь с 17 на 18 марта спасателями ПСО г. Новокуйбышевск была проведена эвакуация рыбаков. Трое мужчин ушли на рыбалку утром 17 марта, когда пришло время возвращаться домой, было обнаружено, что из-за сильной пурги путь на берег перемело, сугробы достигали высоты около метра.
Темное время суток и неблагоприятные погодные условия не позволили рыбакам добраться на берег самостоятельно и мужчины обратились за помощью к спасателям. В 1:30 спасатели на аэроглиссере «Патруль» выехали в Ставропольский район на слияние двух рек Волга и Сухая Самарка, где на островах ждали помощь рыбаки.
Видимость на реке была меньше 15 метров, сильная метель не давала возможности быстро ориентироваться на месте. Спасатели нашли мужчин на одном из островов на р. Сухая Самарка, ближе к левому берегу.
Спасатели эвакуировали мужчин на правый берег в с. Лбище, где находился припаркованный автомобиль рыбаков. В 3:30 мужчин благополучно переправили на берег, спасательные работы были завершены, сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области.
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